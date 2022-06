Fdi, Fidanza ed ex consigliere di Brescia indagati per corruzione (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Carlo Fidanza, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia che si era autosospeso dopo l’inchiesta Lobby nera, e Giovanni Acri, ex consigliere comunale di Brescia risultano indagati dalla procura di Milano per corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. Nei confronti di Acri i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano “stanno eseguendo perquisizioni locali e domiciliari e acquisizioni documentali” si legge nel comunicato firmato dal procuratore capo Marcello Viola. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’esponente Bresciano del partito guidato da Giorgia Meloni si sarebbe dimesso dalla carica di consigliere comunale “ricevendo in cambio l’utilità rappresentata dall’assunzione del proprio figlio quale ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Carlo, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia che si era autosospeso dopo l’inchiesta Lobby nera, e Giovanni Acri, excomunale dirisultanodalla procura di Milano perper atti contrari ai doveri di ufficio. Nei confronti di Acri i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano “stanno eseguendo perquisizioni locali e domiciliari e acquisizioni documentali” si legge nel comunicato firmato dal procuratore capo Marcello Viola. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’esponenteno del partito guidato da Giorgia Meloni si sarebbe dimesso dalla carica dicomunale “ricevendo in cambio l’utilità rappresentata dall’assunzione del proprio figlio quale ...

