FcCrotone | Cosimo Chiricò il nuovo attaccante pitagorico Arriva dal Padova serie C Vladimir Golemic ancora con la maglia rossoblù per altri quattro anni

(Di mercoledì 29 giugno 2022) La scelta del Crotone a proposito della prima linea, esterno sinistro, si è concretizzata sull’esperto trentunenne, nato a Mesagne il 5/10/1991, provenienza. Con la squadra del Santo in forza due campionati (in entrambi ha disputato la fase finale dei play-off) per un totale di cinquantaincontri e realizzato diciotto gol. In precedenza già dell’Ascoli, Monza, Lecce, Cesena, Parma, Foggia dove conquista laB. A Lecce ha vissuto un brutto momento: dopo una sola partita è stato messo fuori rosa a causa di rapporti tesi con la tifoseria risalenti a quandogiocava col Foggia. Passa al Monza a gennaio con la quale conquista la seconda promozione inB. Un vero esperto di scalate dalla Lega Pro alla cadetteria che il Crotone ...