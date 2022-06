F1, Christian Horner: “Michael Masi? Ad Abu Dhabi ha sbagliato, ma spesso ci ha sfavorito” (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’eco del Gp di Abu Dhabi 2021 non si spegne neanche a mesi di distanza. Mentre il Mondiale 2022 di F1 va avanti, col prossimo appuntamento in calendario previsto a Silverstone, le parti direttamente coinvolte, nel duello che poi in pista ha visto Verstappen battere Hamilton, tornano ciclicamente a parlarne. Questa volta a raccontare la sua verità è stato il team principal della Red Bull, Christian Horner, che in un’intervista a The Cambridge Union, tradotta da f1ingenerale.com, ha affermato: “Michael Masi in quella circostanza ha commesso un errore, in quanto non ha permesso a tutte le auto doppiate di sdoppiarsi da sole“. Poi ha specificato: “Penso che ci fossero tre macchine che sono state tenute in fondo al gruppo e incapaci di sdoppiarsi da sole. Questo è stato l’unico errore che ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’eco del Gp di Abu2021 non si spegne neanche a mesi di distanza. Mentre il Mondiale 2022 di F1 va avanti, col prossimo appuntamento in calendario previsto a Silverstone, le parti direttamente coinvolte, nel duello che poi in pista ha visto Verstappen battere Hamilton, tornano ciclicamente a parlarne. Questa volta a raccontare la sua verità è stato il team principal della Red Bull,, che in un’intervista a The Cambridge Union, tradotta da f1ingenerale.com, ha affermato: “in quella circostanza ha commesso un errore, in quanto non ha permesso a tutte le auto doppiate di sdoppiarsi da sole“. Poi ha specificato: “Penso che ci fossero tre macchine che sono state tenute in fondo al gruppo e incapaci di sdoppiarsi da sole. Questo è stato l’unico errore che ha ...

Pubblicità

Monygatt65 : Toto mi fai anche un po' schifo perché oltre alla monoposto schifosa metti a rischio la salute dei piloti, i veri c… - Monygatt65 : Caro team principal non hai più diritto di parlare la Mercedes fa schifo e sei tu che devi pagare ..non certo Lewis… - SalvatoreTerni : RT @MondoNews01: MondoNews: Formula1: Christian Horner ' niente sviluppi impor... - angelibra_ : @ScuderiaFerrari @F1 @LewisHamilton @MercedesAMGF1 Va bene, ma smettila di essere così amichevole con la Red Bull e… - sportal_it : F1, Horner lapidario su Perez: 'Non sta diventando più giovane' -