Ex terroristi rossi | la Francia nega estradizione in Italia E’ bufera

Roma, 29 giu – Gli ex terroristi rossi arrestati in Francia nell'aprile 2021 non verranno estradati in Italia. E' quanto deciso dai giudici della Chambre de l'Instruction della Corte d'Appello di Parigi. I dieci ex militanti di estrema sinistra, tra cui il già Lotta Continua Giorgio Pietrostefani – condannato in Italia poiché considerato uno dei mandanti dell'omicidio del commissario Calabresi – non finiranno dunque nelle carceri di casa nostra. Oltre a Pietrostefani, che non era presente in aula per motivi di salute, gli altri ex terroristi "salvati" dai magistrati francesi sono: Enzo Calvitti (67), Narciso Manenti (65), Giovanni Alimonti (66), Roberta Cappelli ...

