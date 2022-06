EssilorLuxottica | Cda nomina Francesco Milleri nuovo presidente

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Cda dihatoper la durata residua del mandato.manterrà anche la carica di amministratore delegato. Il Consiglio ha anche reso omaggio alLeonardo Del Vecchio, scomparso l'altro ieri mattina. "Sarà ricordato per sempre - si legge in una nota - per i suoi valori, la solida leadership, la passione, il carattere eccezionale e la dedizione verso l'Azienda e i suoi dipendenti". Il Consiglio ha inoltre deciso di prendere in considerazione i vantaggi dire un lead director tra i propri amministratori indipendenti. Entro la fine dell'anno verrà presa una decisione definitiva in merito. Il Consiglio ha poi confermato Paul du Saillant come vice amministratore ...

Omaggio a Del Vecchio. Valuta lead director indipendente . Il Cda ha nominato Francesco Milleri nuovo presidente per la durata residua del mandato dopo la scomparsa di Leonardo Del Vecchio. Milleri rimane inoltre amministratore delegato. Il Consiglio ha inoltre confermato Paul du Saillant come vice Amministratore delegato di EssilorLuxottica. Nella medesima riunione, il Consiglio ha anche nominato per cooptazione tra i propri membri. L'imprenditore ha disposto che per le decisioni strategiche serva l'unanimità e che tutta la gestione della cassaforte Delfin sia in capo ai. Notari sarà amministratore non Indipendente nel Cda di EssilorLuxottica. La sua nomina verrà sottoposta al voto durante la prossima assemblea della società.