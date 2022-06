Era ospite a casa Ronaldo per le ferie: raid dei ladri nella maxi villa Rubati a Verratti gioielli per 3 milioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'azzurro Marco Verratti, 29 anni, milita nel Paris Saint Germain Il calciatore italiano Marco Verratti è stato vittima di un furto mentre era in vacanza a Ibiza, ospite insieme con la moglie, Jessica ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'azzurro Marco, 29 anni, milita nel Paris Saint Germain Il calciatore italiano Marcoè stato vittima di un furto mentre era in vacanza a Ibiza,insieme con la moglie, Jessica ...

Pubblicità

Miriam52561036 : @Toni_ct_1 Dopo la fatica e passato l'incerto, c'era il pranzo di ringraziamento sull'aia: le tovaglie e i piatti '… - MEDICIN3_ : @91LouisSun MA GUARDA CHE MIA MADRE HA FATTO COSÌ CHE RIDERE APPENA LE HO DETTO CHE FORSE L’OSPITE DI QUEL GIORNO E… - AndreaScuppa : @Amaccagno66Anna @jacopone2 @giacomo_lanzoni @AlienoGentile Aspetta. Il quad asiatico è cosa attualissima quindi no… - Sissi20563975 : @1991mymedicine poi tipo diecimilavoci l'ha cantantata perché c'era rkomi come ospite quindi dipende dell'ospite che ci sarà - GossipparoC : RT @_Valentinaae_: Orietta Berti che era stata annunciata come ospite alle 19:00 sono le 22:45 e ancora non canta, avrà allagato con i fior… -