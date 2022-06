Epatite acuta in età pediatrica ad eziologia sconosciuta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Da gennaio del 2022 è stato rilevato un numero inabitualmente elevato di casi Epatite acuta grave in età pediatrica nel Regno Unito. Questa Epatite ha alcune caratteristiche peculiari: – Interessa una fascia di età relativamente ristretta, inferiore ai 16 anni; – Non ha una causa riconosciuta, nonostante i numerosi tentativi di identificarla tra le cause note di Epatite acuta e, in particolare, quelle causate da virus epatotropi cosiddetti maggiori (i virus dell’Epatite dalla A fino alla E) da sostanze tossiche o da meccanismi autoimmuni;– Ha la tendenza a evolvere rapidamente verso una grave disfunzione d’organo, testimoniata da un importante disturbo della sintesi dei fattori di coagulazione; – In circa il 10% di questi casi, la disfunzione del fegato è stata così ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Da gennaio del 2022 è stato rilevato un numero inabitualmente elevato di casigrave in etànel Regno Unito. Questaha alcune caratteristiche peculiari: – Interessa una fascia di età relativamente ristretta, inferiore ai 16 anni; – Non ha una causa riconosciuta, nonostante i numerosi tentativi di identificarla tra le cause note die, in particolare, quelle causate da virus epatotropi cosiddetti maggiori (i virus dell’dalla A fino alla E) da sostanze tossiche o da meccanismi autoimmuni;– Ha la tendenza a evolvere rapidamente verso una grave disfunzione d’organo, testimoniata da un importante disturbo della sintesi dei fattori di coagulazione; – In circa il 10% di questi casi, la disfunzione del fegato è stata così ...

