Emilia Romagna, approvato l’assestamento di bilancio da 140 milioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) BOLOGNA – Sanità e welfare, transizione ecologica e agricoltura, attrattività turistica e culturale. Oltre all’avvio dei bandi europei – oltre 300 milioni di euro entro fine anno – e il sostegno alle imprese: sono le priorità della manovra di assestamento del bilancio regionale di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024. Una manovra da quasi 140 milioni di euro aggiuntivi quest’anno. Mentre per gli anni successivi, entrate e spese risultano in aumento di 20 milioni per l’esercizio 2023 e di 34,3 milioni per quello 2024. Il progetto di legge (“Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”) è stato approvato dalla Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini (foto) e ora ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 giugno 2022) BOLOGNA – Sanità e welfare, transizione ecologica e agricoltura, attrattività turistica e culturale. Oltre all’avvio dei bandi europei – oltre 300di euro entro fine anno – e il sostegno alle imprese: sono le priorità della manovra di assestamento delregionale di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024. Una manovra da quasi 140di euro aggiuntivi quest’anno. Mentre per gli anni successivi, entrate e spese risultano in aumento di 20per l’esercizio 2023 e di 34,3per quello 2024. Il progetto di legge (“Assestamento e prima variazione generale aldi previsione della Regione2022-2024”) è statodalla Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini (foto) e ora ...

sbonaccini : Inglese all’asilo nido: la Regione Emilia-Romagna quadruplica l’impegno Con @ellyesse presentato piano regionale… - sbonaccini : Parma, dopo 25 anni. Piacenza, dove la destra era più forte. Al primo turno Riccione, dopo 10 anni. E lo scorso ot… - RaiNews : Il Po in secca visto dal drone Le immagini girate a Boretto in Emilia Romagna mostrano lo stato di sofferenza del f… - Lopinionista : Emilia Romagna, approvato l'assestamento di bilancio da 140 milioni - Nutizieri : Assestamento di bilancio:140 milioni di euro per sanità e welfare, ambiente e agricoltura, turismo e cultura… -