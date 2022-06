Elisabetta Gregoraci svela come il Gf Vip 5 le ha cambiato la vita (e il motivo per cui finora non è uscita allo scoperto con alcun ‘pretendente’) (Di mercoledì 29 giugno 2022) In attesa di rivederla alla conduzione di Battiti Live, a partire da martedì 5 luglio su Italia 1, Elisabetta Gregoraci ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del settimanale Chi. L’ex vippona ha aperto il suo cuore rivelando aspetti inediti del suo carattere. Si reputa una persona estremamente romantica, anche se è consapevole che a primo impatto le persone si soffermano sulla sua straripante sensualità: Ho scelto un lavoro in cui sono sempre al centro dell’attenzione. Mi piace piacere, mi piacciono i complimenti, mi piace essere amata. Per me è una vittoria, se dicessi di no sarei ipocrita. Ma non basta. La bellezza deve essere accompagnata da un’anima. La sensualità è qualcosa di innato, ma che si può anche inseguire, è un momento che crei perché vuoi che sia magico. Io, per esempio, devo esserlo quando faccio le foto, ma, quando sono a ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 giugno 2022) In attesa di rivederla alla conduzione di Battiti Live, a partire da martedì 5 luglio su Italia 1,ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del settimanale Chi. L’ex vippona ha aperto il suo cuore rivelando aspetti inediti del suo carattere. Si reputa una persona estremamente romantica, anche se è consapevole che a primo impatto le persone si soffermano sulla sua straripante sensualità: Ho scelto un lavoro in cui sono sempre al centro dell’attenzione. Mi piace piacere, mi piacciono i complimenti, mi piace essere amata. Per me è una vittoria, se dicessi di no sarei ipocrita. Ma non basta. La bellezza deve essere accompagnata da un’anima. La sensualità è qualcosa di innato, ma che si può anche inseguire, è un momento che crei perché vuoi che sia magico. Io, per esempio, devo esserlo quando faccio le foto, ma, quando sono a ...

