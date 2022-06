Elisabetta Gregoraci ancora grata al GF Vip: “Mi ha aiutato a leggermi dentro” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Elisabetta Gregoraci è una tra le personalità più amate del mondo dello spettacolo. In attesa dell’inizio di Battiti Live, di cui sarà la conduttrice, ha deciso di rilasciare un’intervista per il settimanale Chi. Le sue parole hanno permesso al pubblico di scoprire lati caratteriali inediti. Inoltre, si è concentrata anche sull’esperienza vissuta durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Pare che la permanenza nella casa più spiata d’Italia l’abbia cambiata profondamente. Elisabetta Gregoraci ripensa al GF Vip: “Meno impulsiva” Elisabetta Gregoraci può contare su un ampio numero di fan. Un suo tratto distintivo è la personalità forte e determinata. Durante l’intervista per l’editoriale di Alfonso Signorini, ha ammesso di essere cresciuta molto durante il Grande Fratello ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 giugno 2022)è una tra le personalità più amate del mondo dello spettacolo. In attesa dell’inizio di Battiti Live, di cui sarà la conduttrice, ha deciso di rilasciare un’intervista per il settimanale Chi. Le sue parole hanno permesso al pubblico di scoprire lati caratteriali inediti. Inoltre, si è concentrata anche sull’esperienza vissuta durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Pare che la permanenza nella casa più spiata d’Italia l’abbia cambiata profondamente.ripensa al GF Vip: “Meno impulsiva”può contare su un ampio numero di fan. Un suo tratto distintivo è la personalità forte e determinata. Durante l’intervista per l’editoriale di Alfonso Signorini, ha ammesso di essere cresciuta molto durante il Grande Fratello ...

tuttopuntotv : Elisabetta Gregoraci ancora grata al GF Vip: “Mi ha aiutato a leggermi dentro” #ElisabettaGregoraci - IsaeChia : Elisabetta Gregoraci svela come il #GfVip 5 le ha cambiato la vita (e il motivo per cui finora non è uscita allo sc… - Alice_cattani : RT @Ginevra_Styles_: Chiara Ferragni stasera inquadrata ogni 2x3 come una Elisabetta Gregoraci qualunque #LoveMi - Ginevra_Styles_ : Chiara Ferragni stasera inquadrata ogni 2x3 come una Elisabetta Gregoraci qualunque #LoveMi - mariahshoney_ : La Ferragni inquadrata ogni 2x3 come Elisabetta Gregoraci al GF VIP -