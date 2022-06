Elena Del Pozzo, l’atroce delitto e la sindrome di Medea: la mamma ha detto un sacco di bugie (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il figlicidio è sicuramente uno dei crimini che ci lascia più sgomenti ed increduli soprattutto quando si consuma all’interno di una famiglia apparentemente normale in un pomeriggio come tanti in un paese di provincia dove la vita scorre tra lavoro e studio, faccende domestiche e commissioni da sbrigare, ritualità di gesti quotidiani come andare all’asilo a prendere i bambini e prepararsi per andare ad una festicciola da amici e parenti. E’ in questa cornice che lo scorso 13 giugno si è consumato uno dei delitti più inquietanti della storia della cronaca nera del nostro Paese, un evento che, stando alle prime notizie diffuse dai telegiornali, faceva pensare ad un’aggressione e al rapimento della piccola Elena Del Pozzo per mano di un commando di 3 malviventi incappucciati come inizialmente raccontato ai carabinieri da sua madre, Martina Patti. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il figlicidio è sicuramente uno dei crimini che ci lascia più sgomenti ed increduli soprattutto quando si consuma all’interno di una famiglia apparentemente normale in un pomeriggio come tanti in un paese di provincia dove la vita scorre tra lavoro e studio, faccende domestiche e commissioni da sbrigare, ritualità di gesti quotidiani come andare all’asilo a prendere i bambini e prepararsi per andare ad una festicciola da amici e parenti. E’ in questa cornice che lo scorso 13 giugno si è consumato uno dei delitti più inquietanti della storia della cronaca nera del nostro Paese, un evento che, stando alle prime notizie diffuse dai telegiornali, faceva pensare ad un’aggressione e al rapimento della piccolaDelper mano di un commando di 3 malviventi incappucciati come inizialmente raccontato ai carabinieri da sua madre, Martina Patti. Il ...

