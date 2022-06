Edoardo Tavassi | contro Mercedesz | rivela il suo interesse per Estefania

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 29 giugno 2022) L’didopo L’Isola dei Famosi è stato intervista dall’account Instagram Pipol TV. In questa occasione, infatti, ha parlato del suo percorso,ndo se è soddisfatto: “Molto, ho dato tutto. Sono anche stata felice per la vittoria di Nicolas che per me è un fratello. Non poteva concludersi meglio!“. Ma non L'articolo proviene da Novella 2000.