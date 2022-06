Ecr a Roma, focus su energia, disinformazione e immigrazione. Domani si parla di Europa (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Dopo l’intervento di ieri del presidente di Fratelli d’Italia e di Ecr Party, Giorgia Meloni, sono proseguiti oggi i lavori degli study days, organizzati dal nostro gruppo al parlamento europeo, con l’intervento del presidente del gruppo FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida”, fa sapere in una nota il copresidente del gruppo Ecr- FdI Raffaele Fitto. Le giornate di studio dell’Ecr a Roma “Queste giornate di studio -sottolinea- ci offrono l’occasione per fare il punto e per compiere una riflessione con accademici, rappresentanti politici, delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, sui temi più importanti dell’attualità internazionale. Questa mattina si sono tenuti tre panel sulla sicurezza energetica e il Fit for 55; su come affrontare la disinformazione e la minaccia che essa rappresenta per destabilizzare l’ordine politico ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Dopo l’intervento di ieri del presidente di Fratelli d’Italia e di Ecr Party, Giorgia Meloni, sono proseguiti oggi i lavori degli study days, organizzati dal nostro gruppo almento europeo, con l’intervento del presidente del gruppo FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida”, fa sapere in una nota il copresidente del gruppo Ecr- FdI Raffaele Fitto. Le giornate di studio dell’Ecr a“Queste giornate di studio -sottolinea- ci offrono l’occasione per fare il punto e per compiere una riflessione con accademici, rappresentanti politici, delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, sui temi più importanti dell’attualità internazionale. Questa mattina si sono tenuti tre panel sulla sicurezza energetica e il Fit for 55; su come affrontare lae la minaccia che essa rappresenta per destabilizzare l’ordine politico ...

