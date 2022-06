Ecco il vero motivo del fallimento di 'Gabigol' all'Inter. Le rivelazioni della sorella (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gabriel Barbosa Almeida ovvero "Gabigol" è stato il grande flop di mercato estivo dell'Inter nel 2016. Per portare il giovane attaccante brasiliano a Milano il gruppo Suning aveva versato circa 29 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gabriel Barbosa Almeida ov" è stato il grande flop di mercato estivo dell'nel 2016. Per portare il giovane attaccante brasiliano a Milano il gruppo Suning aveva versato circa 29 ...

Pubblicità

NicolaPorro : #Repubblica oggi scrive “Il Pd di Letta vince a valanga”. Non è vero e ve lo dimostro numeri alla mano ?? - franky94848395 : @LaStampa Ecco il vero responsabile della III guerra mondiale. Bando ai cialtroni ipocriti. - ifiglidellaRiv : RT @lamente2019: TUTTI GLI STATI COLONIALISTI DELLA UE CONOSCONO MOLTO MA MOLTO BENE IL METODO APPLICATO NELL'IMPERO ROMANO dividi et imper… - _Fumagalli : @HSkelsen Il dato incontrovertibile è che da quando COMANDA LUI, i poveri in ITALIA, sono triplicati. Ecco quale è… - lamente2019 : TUTTI GLI STATI COLONIALISTI DELLA UE CONOSCONO MOLTO MA MOLTO BENE IL METODO APPLICATO NELL'IMPERO ROMANO dividi e… -