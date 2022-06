Ecco il nuovo tesoretto del governo per combattere il caro energia (Di mercoledì 29 giugno 2022) I nuovi importi delle bollette per il terzo trimestre saranno comunicati oggi dall’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambienti) e secondo le previsioni si profila una nuova batosta per i cittadini. Secondo gli ultimi calcoli di Nomisma energia l’elettricità potrebbe aumentare del 17 per cento e il gas del 27. Inarrestabile anche il rialzo della benzina. La settimana scorsa la verde è arrivata a 2,073 euro al litro (in rialzo di 1,05 centesimi, più 0,51 per cento rispetto alla settimana prima). Per questo motivo il governo sembra intenzionato a utilizzare un ulteriore “tesoretto”, proveniente dall’extragettito, per continuare ad arginare il caro energia e ridurre l’impatto dei maxi-aumenti su famiglie e imprese. Entro domani è prevista la presentazione al Parlamento ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) I nuovi importi delle bollette per il terzo trimestre saranno comunicati oggi dall’Arera (Autorità di regolazione perreti e ambienti) e secondo le previsioni si profila una nuova batosta per i cittadini. Secondo gli ultimi calcoli di Nomismal’elettricità potrebbe aumentare del 17 per cento e il gas del 27. Inarrestabile anche il rialzo della benzina. La settimana scorsa la verde è arrivata a 2,073 euro al litro (in rialzo di 1,05 centesimi, più 0,51 per cento rispetto alla settimana prima). Per questo motivo ilsembra intenzionato a utilizzare un ulteriore “”, proveniente dall’extragettito, per continuare ad arginare ile ridurre l’impatto dei maxi-aumenti su famiglie e imprese. Entro domani è prevista la presentazione al Parlamento ...

DiMarzio : .@acmilan | Divo, bomber e voglia di rivalsa: ecco @DivockOrigi, il nuovo acquisto rossonero che presto sbarcherà i… - reteversilia : Amcor investe e assume: ecco un nuovo impianto - Sister25717616 : @Fen_church Ecco, grazie, cercavo giusto un tw da segnalare per provare il nuovo sistema che dicevi essere peggiora… - CalcioOggi : Gazzetta - Milan, anche Ibra in scadenza domani: ecco come sarà il suo nuovo contratto annuale - Milan News - cn1926it : #ALNASSR, #Ospina ritroverà una vecchia conoscenza di #SerieA: ecco il nuovo tecnico -