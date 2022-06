Ecco il nuovo Strategic concept della Nato

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Al vertice di Madrid, i capi di Stato e di governohanno approvato ilConcettoo, che definisce le priorità, i compiti e gli approcci dell’Alleanza per il prossimo decennio. Il Concetto descrive l’ambiente di sicurezza che l’Alleanza deve affrontare, riafferma i suoi valori ed enuncia lo scopo principaledi garantire la difesa collettiva. Inoltre, ribadisce quelli che sono i tre compiti fondamentali: deterrenza e difesa, prevenzione e gestione delle crisi e sicurezza cooperativa. Com’era stato più volte preannunciato, ildocumento definisce la Russia come la “minaccia più significativa e diretta” alla sicurezza degli Alleati, mentre affronta per la prima volta il tema ...