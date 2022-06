È sempre più Djokovic Anche Alcaraz e Norrie al 3° turno Murray saluta

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo l'incerto esordio contro il modesto coreano Soonwoo Kwon, Novaksi riscatta, gioca uno splendido match e batte in tre set (due ore esatte di gioco) l'australiano Thanaki Kokkinakis ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Gregorio Paltrinieri è il nuotatore italiano più forte di sempre? ????? #Nuoto | #Paltrinieri | #ItaliaTeam |… - lucianonobili : Il governo #Draghi ha conseguito i 45 traguardi previsti dal cronoprogramma #PNRR e puó accedere alla seconda rata… - AngeloCiocca : E così la #Turchia avanza nel suo tentativo di assumere sempre più controllo a livello diplomatico nell’Ue per far… - emanuelewolves : RT @LucioMalan: Sempre più disastrosi i risultati del vaccino #Covid. Gli inoculati con 3 o 4 dosi sono il 67,9% della popolazione e ben il… - Lucrezia9_9 : RT @j_gufo: @SuperErmy @LuigiMascheroni @RPegna @ChiaraFerragni Avendo un paio di Rayban avrei potuto scrivere 'Da possessore di Rayban ho… -

Avvenire

Il fattore meteo può essere decisivo: "Anche il tempo èimprevedibile: a volte ci sono ... Sembra che siamo costantemente tra i primi dieci e in alcune occasioni siamo un po'in alto, ...Commenta per primo Giulio Maggiore èvicino al Torino : come riporta Tuttosport , accordo definitivo vicino con lo Spezia , al quale potrebbe finire Karol Linetty con i granata che dovrebbero compartecipare all'ingaggio da 1,8 ... Lazio, immigrati sempre più “invisibili”