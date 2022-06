E ora anche la Gb vuole chiudere il gas all’Europa. Commissione: verificheremo (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Commissione europea analizzerà e discuterà le recenti notizie sui piani del Regno Unito di interrompere le forniture di gas all'Europa in caso di gravi carenze interne. Lo ha affermato il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic. Il Financial Times ha scritto che Londra ha preparato un piano di emergenza in base al quale le forniture di gas all'Europa continentale tramite i gasdotti di interconnessione sarebbero state interrotte nel caso in cui le forniture del Paese fossero insufficienti nei prossimi mesi. Le compagnie europee del gas, che stanno affrontando carenze di gas e prezzi in aumento a causa della riduzione delle forniture dalla Russia, hanno già esortato Londra a collaborare con l'Ue e messo in guardia contro le contromisure, visto che il Regno Unito importa enormi quantità di gas durante la stagione invernale."Queste ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 giugno 2022) Laeuropea analizzerà e discuterà le recenti notizie sui piani del Regno Unito di interrompere le forniture di gas all'Europa in caso di gravi carenze interne. Lo ha affermato il vice presidente dellaeuropea, Maros Sefcovic. Il Financial Times ha scritto che Londra ha preparato un piano di emergenza in base al quale le forniture di gas all'Europa continentale tramite i gasdotti di interconnessione sarebbero state interrotte nel caso in cui le forniture del Paese fossero insufficienti nei prossimi mesi. Le compagnie europee del gas, che stanno affrontando carenze di gas e prezzi in aumento a causa della riduzione delle forniture dalla Russia, hanno già esortato Londra a collaborare con l'Ue e messo in guardia contro le contromisure, visto che il Regno Unito importa enormi quantità di gas durante la stagione invernale."Queste ...

