(Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – L’artista statunitense, famosa per i suoi dipinti della serie dai “grandi occhi” (“Big Eyes”), diventati un fenomeno di culto tra gli amanti della Pop Art, èa Napa, in California, all’età di 94 anni a causa di un’insufficienza cardiaca. L’annuncio della scomparsa è riportato oggi dal ‘New York Times’. Nata come Peggy Doris Hawkins, laè cresciuta con l’incapacità di udire correttamente, il che l’ha portata a concentrarsi sugli occhi delle persone. A metà degli anni Cinquanta conosce il suo secondo marito, Walter, che l’aiuta a vendere i suoi quadri “Big Eyes”. Tuttavia,non sapeva che Walter sosteneva che le opere fossero sue. La menzogna si sviluppò e Walter espose i dipinti in varie gallerie e nel 1960 accreditandosi come uno ...

Pubblicità

ledicoladelsud : È morta Margaret Keane, la pittrice dei ‘grandi occhi’ - fisco24_info : È morta Margaret Keane, la pittrice dei 'grandi occhi': (Adnkronos) - I suoi dipinti diventati un fenomeno di culto… - lifestyleblogit : È morta Margaret Keane, la pittrice dei 'grandi occhi' - - LocalPage3 : È morta Margaret Keane, la pittrice dei 'grandi occhi' - italiaserait : È morta Margaret Keane, la pittrice dei ‘grandi occhi’ -

Adnkronos

...amanti della Pop Art L'artista statunitenseKeane, famosa per i suoi dipinti della serie dai "grandi occhi" ("Big Eyes"), diventati un fenomeno di culto tra gli amanti della Pop Art, è...Nel 2001 una donna di nome Kathleen Peterson è stata trovatain fondo a una scala nella ... Inoltre l'uomo ha adottato anchee Martha Ratliff, figlie della sua defunta amica, Elizabeth ... È morta Margaret Keane, la pittrice dei 'grandi occhi' (Adnkronos) – L’artista statunitense Margaret Keane, famosa per i suoi dipinti della serie dai “grandi occhi” (“Big Eyes”), diventati un fenomeno di culto tra gli amanti della Pop Art, è morta a Napa, ...Ms Sturgeon will outline plans for the second vote on independence, but accused Westminster of taking a “wrecking ball” to the UK ahead of the announcement. Ahead ...