“È lui il nuovo fidanzato” Anna Falchi | chi è l’uomo della comunicazione che l’ha conquistata

Anna Falchi e Walter Rodinò, il fidanzamento è ufficiale. Dopo un undici anni di fidanzamento la conduttrice e Andrea Ruggeri si sono lasciati. La notizia della loro rottura fu annunciata dal settimanale Chi che ha pubblicato le foto dell'addio simboleggiato dai due ex sorpresi ormai lontani per le vie di Roma. Ma non solo. In alcuni scatti si vedevano i momenti del trasloco dalla casa dove hanno vissuto insieme per un anno. Sembrava un'amore infinito ma poi è giunta la fine. Il rapporto tra la conduttrice de I Fatti Vostri e il parlamentare di Forza Italia, nipote di Bruno Vespa, non era più idilliaco. Decisero di andare a vivere insieme con la speranza che il puzzle potesse essere ricomposto ma l'iniziativa non ha sortito l'effetto sperato. Con il risultato della separazione.

