(Di mercoledì 29 giugno 2022) "Quello perè un percorso che stiamo esplorando" . Parola di Beppe Marotta , che aveva aperto all'arrivo dell'argentino in nerazzurro già mesi fa. In casa Inter si continua a negare che l'addio ...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Brambati svela un retroscena su #Lukaku - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, Zazzaroni svela: “Incontro tra giallorossi e agente di Dybala” ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… - killhzo : @WhiteWidow_5050 like di Totti, ovvio indizio di mercato che il 29 giugno hanno prenotato l'Olimpico per rivelare T… - sscalcionapoli1 : Foschi svela: “Dybala al Napoli? Zamparini rifiutò offerta di 20 milioni più Jorginho” - tuttonapoli : Foschi svela: “Dybala al Napoli? Zamparini rifiutò offerta di 20 milioni più Jorginho” -

Corriere dello Sport

"Quello perè un percorso che stiamo esplorando" . Parola di Beppe Marotta , che aveva aperto all'arrivo dell'argentino in nerazzurro già mesi fa. In casa Inter si continua a negare che l'addio di Alexis ...'Incontrammo di personain Argentina quando giocava ancora lì e lo tenevamo d'occhio, parlammo col suo agente, si ... ma noi eravamo molto interessati'Riccardo Bigon , ex direttore ... Dybala svela il nuovo tatuaggio, spunta un indizio social: "Per sempre" L'avventura alla Juve è ormai giunta ai titoli di coda ma l'argentino non sembra intenzionato a chiudere le porte al nostro campionato: ecco che cosa ha condiviso su Instagram ...Tutta la verità sulle «convergenze importanti» di cui ha parlato ieri Beppe Marotta per vedere Paulo Dybala all’Inter. La svela La Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto sulla situazione della Jo ...