Drusilla Foer e l’offerta di “lavoro” da un euro l’ora: “Una roba vergognosa” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Sono davvero pochissimi 280 euro al mese. Secondo me buttare anche questa visione non fa bene ai giovani che vogliono un minimo di coerenza con la meritocrazia, con quello che uno sa fare, con quanto si è impegnato, quanto ha studiato, quanto vuole qualcosa”: Drusilla Foer commenta nella sua ospitata settimanale a R101 la vicenda di Francesca Sebastiani, la 22 di Napoli che su Tik Tok aveva denunciato un’offerta di “lavoro”, o meglio di sfruttamento, che prevedeva 60 ore di lavoro settimanali a fronte di una paga da poco più di un euro ogni sessanta minuti. Con tanto di risposta piccata della titolare: “Voi giovani non avete voglia di lavorare”. “Non si può pagare questa cifra – incalza Drusilla parlando con i conduttori Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri – è una ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Sono davvero pochissimi 280al mese. Secondo me buttare anche questa visione non fa bene ai giovani che vogliono un minimo di coerenza con la meritocrazia, con quello che uno sa fare, con quanto si è impegnato, quanto ha studiato, quanto vuole qualcosa”:commenta nella sua ospitata settimanale a R101 la vicenda di Francesca Sebastiani, la 22 di Napoli che su Tik Tok aveva denunciato un’offerta di “”, o meglio di sfruttamento, che prevedeva 60 ore disettimanali a fronte di una paga da poco più di unogni sessanta minuti. Con tanto di risposta piccata della titolare: “Voi giovani non avete voglia di lavorare”. “Non si può pagare questa cifra – incalzaparlando con i conduttori Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri – è una ...

