Drusilla Foer | “283 euro per un mese di lavoro? Vergognoso 70 euro alla settimana si subiscono | sono un’offesa”

La sua ospitata settimanale a R101, durante il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, offre sempre commenti puntuali e netti sull'attualità. Così Drusilla Foer ha commentato la notizia della ragazza che ha rifiutato un'offerrta di lavoro da 283 euro al mese: "283 euro sono davvero pochissimi. Secondo me buttare anche questa visione non fa bene ai giovani che vogliono un minimo di coerenza con la meritocrazia, con quello che uno sa fare, con quanto si è impegnato, quanto ha studiato. Non si può pagare questa cifra, è una roba vergognosa che offende anche la dignità di coloro che hanno voglia di lavorare". E ancora: "Credo che quel messaggio sui social sia servito a scatenare questo tema. Come sempre i social ...

