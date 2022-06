Drammatico incidente sul lavoro: operaio perde la vita (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un operaio di 61 anni è morto questa mattina a Paternò (Catania) cadendo da un’impalcatura mentre eseguiva dei lavori ad un edificio. Indagano i carabinieri. Ennesima vittima sul lavoro in Italia. Questa mattina un operaio di 61 anni ha perso la vita a Paternò (Catania) mentre eseguiva dei lavori ad un edificio: il 61enne sarebbe precipitato da un’impalcatura finendo al suolo dopo un volo di diversi metri. (Natalia Koroshchenko – Pixabay)I sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell’incidente hanno provato a rianimare l’operaio, ma non sono riusciti a strapparlo alla morte. Sulla tragedia sono ora in corso le indagini dei carabinieri, sopraggiunti sul posto. Paternò, Drammatico incidente sul lavoro: operaio di 61 anni ... Leggi su esclusiva (Di mercoledì 29 giugno 2022) Undi 61 anni è morto questa mattina a Paternò (Catania) cadendo da un’impalcatura mentre eseguiva dei lavori ad un edificio. Indagano i carabinieri. Ennesima vittima sulin Italia. Questa mattina undi 61 anni ha perso laa Paternò (Catania) mentre eseguiva dei lavori ad un edificio: il 61enne sarebbe precipitato da un’impalcatura finendo al suolo dopo un volo di diversi metri. (Natalia Koroshchenko – Pixabay)I sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell’hanno provato a rianimare l’, ma non sono riusciti a strapparlo alla morte. Sulla tragedia sono ora in corso le indagini dei carabinieri, sopraggiunti sul posto. Paternò,suldi 61 anni ...

