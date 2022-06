Dramma nel casertano, investito da un furgone: Paolo muore nel giorno del suo onomastico (Di mercoledì 29 giugno 2022) Paolo Altebelli non ce l’ha fatta. Il 40enne investito a Piedimonte Matese da un pik-up è deceduto nella giornata di oggi, mercoledì 29 giugno, nel giorno del suo onomastico. Dopo circa 10 giorni di agonia il suo cuore ha smesso di battere. L’uomo è stato investito nel piazzale di una ditta, dove si trovava per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 29 giugno 2022)Altebelli non ce l’ha fatta. Il 40ennea Piedimonte Matese da un pik-up è deceduto nella giornata di oggi, mercoledì 29 giugno, neldel suo. Dopo circa 10 giorni di agonia il suo cuore ha smesso di battere. L’uomo è statonel piazzale di una ditta, dove si trovava per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

