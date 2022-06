Dramma a San Giorgio a Cremano, muore Carmine: lutto al Pausilipon (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ha lottato per molto tempo prima di arrendersi Carmine Franzese. Il giovane è spirato ieri all’ospedale Pausilipon di Napoli. La notizia ha fatto subito il giro della rete e della comunità di San Giorgio a Cremano. San Giorgio a Cremano, addio a Carmine Franzese Da quanto si apprende, Carmine era affetto da un brutto male L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ha lottato per molto tempo prima di arrendersiFranzese. Il giovane è spirato ieri all’ospedaledi Napoli. La notizia ha fatto subito il giro della rete e della comunità di San. San, addio aFranzese Da quanto si apprende,era affetto da un brutto male L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

