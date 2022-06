Draghi su presunta telefonata a Grillo: "Ho parlato con Conte, il governo non rischia" (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il premier dal vertice Nato di Madrid: "Ho parlato con Conte poco fa, abbiamo cominciato a chiarirci. Ci risentiamo domani per vederci al più presto. Il governo non rischia". Il riferimento è alla presunta telefonata che Draghi avrebbe fatto a Beppe Grillo (e resa pubblica da quest'ultimo) chiedendogli di 'mollare' Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Leggi su lastampa (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il premier dal vertice Nato di Madrid: "Hoconpoco fa, abbiamo cominciato a chiarirci. Ci risentiamo domani per vederci al più presto. Ilnon". Il riferimento è allacheavrebbe fatto a Beppe(e resa pubblica da quest'ultimo) chiedendogli di 'mollare' Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle.

