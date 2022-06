Draghi prova a spegnere l’incendio M5s | «Ho parlato con Conte | il governo regge» – Il video

(Di mercoledì 29 giugno 2022) «Ci siamo parlati conpoco fa, l’avevo già cercato stamattina. Mi ha richiamato lui e abbiamo cominciato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci al più presto. Tutto qui, tutto qui. E no, ilnon rischia». Mariodal vertice Nato di Madrid placa così lo «sconcerto» di Giuseppe, per le presunte telefonate tra il premier e Beppe Grillo secondo cui l’ex numero uno della Bce avrebbe richiesto al garante e co-fondatore del M5s l’estromissione del presidente pentastellato. A riportare il retroscena che ha scatenato l’ira diè stato il Fatto Quotidiano, raccontato dal sociologo Domenico De Masi., in mattinata, aveva dichiarato di ritenere «grave che un premier tecnico, che ha avuto da noi investitura, si intrometta nella vita di forze politiche che ...

Cosa era successo Il leader M5S Giuseppe Conte si era detto in mattinata "sconcertato" riferendosi a una presunta richiesta dia Grillo di rimuovere Conte, riferita dal sociologo Domenico De ...Ma alla soddisfazione del fronte euroatlantico, che con le parole i Biden e dello stessoconsidera l'allargamento ladel fatto che "le cose non vanno come Putin sperava", fa da contrasto ...A chi gli domanda se il governo rischi dopo questo 'incidente' con il leader del M5S, risponde secco: "No, il governo non rischia". "Ci siamo parlati con Conte poco fa, lo avevo cercato stamattina, mi ...(Agenzia Vista) Madrid, 29 giugno 2022 "Con Conte abbiamo iniziato a chiarirci e ci risentiamo domani per rivederci al più presto", le parole di Draghi a margine del vertice Nato a Madrid. / Palazzo C ...