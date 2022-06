Draghi, Conte e Grillo: il ‘caso’, cosa ha detto De Masi – Video (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Mario Draghi, Giuseppe Conte, Beppe Grillo, il governo e il M5S. Il ‘caso’ che ha agitato la giornata politica è nato (anche) dalle parole che il sociologo Domenico De Masi ha pronunciato nell’intervento a Un giorno da pecora, su Radio Uno, nella giornata del 28 giugno. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Mario, Giuseppe, Beppe, il governo e il M5S. Ilche ha agitato la giornata politica è nato (anche) dalle parole che il sociologo Domenico Deha pronunciato nell’intervento a Un giorno da pecora, su Radio Uno, nella giornata del 28 giugno. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

ale_dibattista : Se davvero Draghi avesse chiesto a Grillo la testa di Conte, beh sarebbe indecente. Sarebbe ugualmente indecente se… - TeresaBellanova : Le parole di Conte nei confronti del Presidente Draghi sono ignobili. Scaricare sul Presidente del Consiglio le dia… - LuigiGallo15 : Grave che Draghi da Presidente di unità nazionale sia finito per giocare una partita politica contro il M5S, le sce… - francescacuomo1 : RT @hiryuken: Ma davvero c’è qualche diversamente furbo che crede alle panzane di De Masi e Travaglio sul FQ? Come se a #Draghi fregasse qu… - Ateodemocratico : RT @Moonlightshad1: Se un governo è potuto cadere grazie all'impegno del partitino dell'uno virgola poco e stampa al suo seguito non è poi… -