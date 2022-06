Draghi al summit Nato di Madrid, Biden: “Più forze militari Usa in Europa, anche in Italia. Putin voleva il modello Finlandia? Ha ottenuto più Alleanza”. Cina: “Non provochi scontri”. Mosca: “L’allargamento è destabilizzante” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il premier accompagNato dal ministro della Difesa Guerini e dal ministro degli Esteri Di Maio. Confronto sulle «prospettive del conflitto in Ucraina». In apertura l’intervento di Zelensky Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il premier accompagdal ministro della Difesa Guerini e dal ministro degli Esteri Di Maio. Confronto sulle «prospettive del conflitto in Ucraina». In apertura l’intervento di Zelensky

Pubblicità

purneshmodi : Modi in Germany: PM Modi meets Boris Johnson, Fumio Kishida, Mario Draghi on sidelines of G7 summit… - Palazzo_Chigi : #G7GER, l'arrivo del Presidente #Draghi al Vertice @G7. Tema della Presidenza tedesca: 'Progredire verso un mondo… - fattoquotidiano : Non passa la linea Draghi: niente summit a luglio, tutto rinviato a ottobre. Ma potrebbe essere tardi #gas - naveenb80193636 : Modi in Germany: PM Modi meets Boris Johnson, Fumio Kishida, Mario Draghi on sidelines of G7 summit… - anshurabvp : Modi in Germany: PM Modi meets Boris Johnson, Fumio Kishida, Mario Draghi on sidelines of G7 summit… -