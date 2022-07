Donbass, bombardamenti 'enormi' dei russi su Lysychansk (Di mercoledì 29 giugno 2022) La guerra in Ucraina continua e il Donbass è flagellato: la frequenza dei bombardamenti su Lysychansk , la città gemella di Severodonetsk , è " enorme ". Lo ha detto il governatore regionale del ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 giugno 2022) La guerra in Ucraina continua e ilè flagellato: la frequenza deisu, la città gemella di Severodonetsk , è " enorme ". Lo ha detto il governatore regionale del ...

Pubblicità

alessandro613 : @corradoformigli Io si, ed ero pure nella più vicina ed amica Libia, mesi di bombardamenti a pif nell'indifferenza… - GioITA2 : RT @RaiNews: Questo video mostra i bombardamenti e i combattimenti vicino a una raffineria a 10 km dal centro di #Lysychansk, e poi le aree… - professorroybi1 : @LaStampa Incredibile come la narrazione Lgbt Dem Blm pro Ue che sostene bombardamenti e eccidi in donbass propagan… - MassimoMario1 : @Elena_ucraine_ @MediasetTgcom24 se fa una ricerca su youtube trova testimonianze raccolte in donbass quante ne vuo… - xiana44698880 : RT @Lamda04174428: trasformandola in un rogo ( FAKE news) o coloro che hanno nascosto per 8anni il conflitto nel Donbass, o coloro che hann… -