Domani è 30 giugno e Maldini non ha firmato Il Corsera | “situazione surreale”

A un giorno dal 30 giugno, scadenza dei contratti di Paolo Maldini e Ricky Massara, cominciano a scricchiolare le certezze dei media mainstream italiani. Ecco cosa scrive il Corriere della Sera: A 24 ore dalla scadenza del contratto, Paolo Maldini e Ricky Massara ancora non hanno posto le firme per il rinnovo. La situazione è, eufemisticamente parlando, surreale: vero è che la scorsa settimana hanno ricevuto le bozze dell'accordo ma i contatti con la società per giungere a un'intesa definitiva non hanno ancora prodotto la fumata bianca tra le parti. Le firme dovrebbero arrivare ma nessun cambio di mansione per Maldini che avrebbe voluto ampliare il suo raggio d'azione. Nonostante le aspirazioni di Maldini ad allargare la propria sfera di operatività, la struttura ...

