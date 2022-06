Dl aiuti | Crippa | ' su inceneritore Pd incoerente contraddice Zingaretti'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - “Oggi il Movimento 5 Stelle ha espresso un voto coerente contro l'di Roma. Lo stesso non si può dire del Partito democratico, che dicendo sì ai poteri commissariali per realizzare l'impiantola posizione espressa dalla Regione Lazio guidata dal suo ex segretario. Una contraddizione surreale!”. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera Davide. “Altra assurdità -aggiunge- è la promessa, ovviamente destituita di ogni fondamento, di realizzare l'impianto entro il Giubileo 2025. I tempi di realizzazione di questi impianti sono ben più lunghi e lo sarebbero ancor più in questa fase, in cui le consegne di tutte le componenti impiantistiche fanno registrare ritardi mostruosi. Unnon si realizza montando una scatola di mattoncini Lego comprata ...