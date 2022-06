DISNEY+ LUGLIO 2022: IN NOME DEL CIELO, SANTA EVITA, BOB’S BURGERS IL FILM, SHARKFEST (Di mercoledì 29 giugno 2022) Torna l’appuntamento con le ultimissime di DISNEY+ e tutte le novità di giugno 2022. Se vi siete persi il post sulle novità relative a Netflix lo trovate QUI. E’ stato un giugno davvero atrocemente caldo e LUGLIO, primo vero mese per antonomasia dell’estate, si preannuncia purtroppo simile. Disney Plus allora cerca di rinfrescarci con tantissime novità in arrivo. Segnaliamo l’osannata miniserie In NOME del CIELO con protagonista Andrew Garfield, The Responder, SANTA EVITA e la terza stagione di High School Musical: The Musical – La serie. Ma non mancheranno su DISNEY+ i FILM a partire da BOB’S BURGERS – Il FILM primo lungometraggio della celebre e premiata serie animata, The Princess e ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 29 giugno 2022) Torna l’appuntamento con le ultimissime die tutte le novità di giugno. Se vi siete persi il post sulle novità relative a Netflix lo trovate QUI. E’ stato un giugno davvero atrocemente caldo e, primo vero mese per antonomasia dell’estate, si preannuncia purtroppo simile. Disney Plus allora cerca di rinfrescarci con tantissime novità in arrivo. Segnaliamo l’osannata miniserie Indelcon protagonista Andrew Garfield, The Responder,e la terza stagione di High School Musical: The Musical – La serie. Ma non mancheranno sua partire da– Ilprimo lungometraggio della celebre e premiata serie animata, The Princess e ...

bubinoblog : DISNEY+ LUGLIO 2022: IN NOME DEL CIELO, SANTA EVITA, BOB'S BURGERS IL FILM, SHARKFEST - Think_movies : Disney+: i film e le serie in arrivo a luglio - fumettologica : Disney+, le novità in streaming a luglio 2022 - illubot3 : Disney+, le novità in streaming a luglio 2022: - Teleblogmag : Le novità di luglio in arrivo su #DisneyPlus -