“Dio, salvami”. Il vip ricoverato d’urgenza in ospedale. La figlia: “Pregate per papà, ne ha bisogno” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Travis Barker è stato ricoverato d’urgenza. Non si sa molto a riguardo, solo che accompagnato dalla neo moglie Kourtney Kardashian, si sono recati in una clinica privata, la West Hills, martedì mattina. A quel punto i medici hanno deciso di trasferirlo d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center perché il musicista aveva necessariamente bisogno di cure più serie. Da qui la corsa in ambulanza e il ricovero d’urgenza. L’ex batterista dei Blink 182 non ha fatto sapere molto altro e neanche i suoi familiari più stretti. Sui social tuttavia sono spuntati una serie di messaggi molto preoccupanti. Poco dopo il ricovero, sull’account Twitter di Travis è apparso un tweet particolare: “Dio salvami“. A preoccupare i fan dell’artista però è arrivata una storia Instagram della ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Travis Barker è stato. Non si sa molto a riguardo, solo che accompagnato dalla neo moglie Kourtney Kardashian, si sono recati in una clinica privata, la West Hills, martedì mattina. A quel punto i medici hanno deciso di trasferirloal Cedars-Sinai Medical Center perché il musicista aveva necessariamentedi cure più serie. Da qui la corsa in ambulanza e il ricovero. L’ex batterista dei Blink 182 non ha fatto sapere molto altro e neanche i suoi familiari più stretti. Sui social tuttavia sono spuntati una serie di messaggi molto preoccupanti. Poco dopo il ricovero, sull’account Twitter di Travis è apparso un tweet particolare: “Dio“. A preoccupare i fan dell’artista però è arrivata una storia Instagram della ...

