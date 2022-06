Diletta Leotta, la maglietta è aperta: si spalanca tutto, visione celestiale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Diletta Leotta la conosciamo come inviata di DAZN ma, nella sua carriera, ha avuto anche altre esperienze. Ecco cosa bisogna sapere. La possibilità di intraprendere due percorsi completamente diversi rispetto a quello legato al calcio e il discorso sentimentale. Ecco Diletta Leotta, donna di immenso fascino e straordinaria bellezza. InstagramNel parlare di Diletta Leotta non possiamo non partire dall’aspetto sentimentale e, sotto questo punto di vista, dobbiamo citare la storia d’amore con l’attore turco Can Yaman, noto al pubblico specialmente per la serie Mr. Wrong – Lezioni d’amore. La relazione si è conclusa, secondo ad alcune indiscrezioni, a causa dello stile di vita del modello. Bisogna poi citare la relazione con Matteo Mammì, la storia con Daniele Scardina, il pugile ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 giugno 2022)la conosciamo come inviata di DAZN ma, nella sua carriera, ha avuto anche altre esperienze. Ecco cosa bisogna sapere. La possibilità di intraprendere due percorsi completamente diversi rispetto a quello legato al calcio e il discorso sentimentale. Ecco, donna di immenso fascino e straordinaria bellezza. InstagramNel parlare dinon possiamo non partire dall’aspetto sentimentale e, sotto questo punto di vista, dobbiamo citare la storia d’amore con l’attore turco Can Yaman, noto al pubblico specialmente per la serie Mr. Wrong – Lezioni d’amore. La relazione si è conclusa, secondo ad alcune indiscrezioni, a causa dello stile di vita del modello. Bisogna poi citare la relazione con Matteo Mammì, la storia con Daniele Scardina, il pugile ...

