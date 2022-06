Dietro il triangolo Draghi-Grillo-Conte il buco nero del M5S (Di mercoledì 29 giugno 2022) La politica italiana sta portando a termine con estrema difficoltà una delle legislature più complicate della sua storia, aggravata da uno stato di debolezza e pochezza dei nostri partiti e dei suoi leader senza precedenti. I ballottaggi di domenica scorsa ad esempio ci hanno mostrato un centrodestra sempre più debole e soprattutto diviso al suo interno (e da quanto visto in questi 4 giorni post voto non sembra che la situazione sia destinata a migliorare, anzi…); canta invece vittoria il Pd che non fa niente di niente (soprattutto niente di sinistra) se non appoggiare il Governo Draghi, dando già oggi la sua disponibilità a farlo anche del 2023. Ma nulla di tutto questo è solo lontanamente paragonabile a quanto sta succedendo nel Movimento 5 Stelle dove siamo ben oltre la scissione, o l’auto distruzione. Sembra di essere ormai alle soglie del buco ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 giugno 2022) La politica italiana sta portando a termine con estrema difficoltà una delle legislature più complicate della sua storia, aggravata da uno stato di debolezza e pochezza dei nostri partiti e dei suoi leader senza precedenti. I ballottaggi di domenica scorsa ad esempio ci hanno mostrato un centrodestra sempre più debole e soprattutto diviso al suo interno (e da quanto visto in questi 4 giorni post voto non sembra che la situazione sia destinata a migliorare, anzi…); canta invece vittoria il Pd che non fa niente di niente (soprattutto niente di sinistra) se non appoggiare il Governo, dando già oggi la sua disponibilità a farlo anche del 2023. Ma nulla di tutto questo è solo lontanamente paragonabile a quanto sta succedendo nel Movimento 5 Stelle dove siamo ben oltre la scissione, o l’auto distruzione. Sembra di essere ormai alle soglie del...

Pubblicità

glooit : Dietro il triangolo Draghi-Grillo-Conte il buco nero del M5S leggi su Gloo - deweytango : @lucsazzo Il 424 non è tanto lontano dal 4231. E Pogba (Rabiot) e Locatelli (Zakaria) dietro. McKennie battitore li… - dariosci1 : RT @KellerEditore: Nel paesaggio si staglia un triangolo con un tono di verde diverso da quello circostante. Ma bisogna guardare in fretta,… - laHantucci : RT @KellerEditore: Nel paesaggio si staglia un triangolo con un tono di verde diverso da quello circostante. Ma bisogna guardare in fretta,… - KellerEditore : Nel paesaggio si staglia un triangolo con un tono di verde diverso da quello circostante. Ma bisogna guardare in fr… -