Di Marzio: "Il mercato dell'Atalanta per gli esterni scorre fluido. C'è l'interesse per un terzino dell'Empoli" (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato del mercato dell'Atalanta. La squadra bergamasca è interessata ad un terzino dell'Empoli, Fabiano Parisi. Quest'ultimo ha svolto un'annata positiva, e dopo l'interesse del Napoli (ormai sfumato) e di tante altre big, ora l'Atalanta sembra essere in forte pressing. Di seguito tutti i dettagli. "Per ora è solo un'idea, ma il mercato dell'Atalanta per gli esterni scorre fluido come la palla sulle fasce nel gioco di Gasperini: il nome nuovo è quello di Fabiano Parisi, classe 2000, laterale mancino titolare nell'Under 21 di Nunziata. Ha giocato le ultime due stagioni con l'Empoli, dove ha esordito in Serie A (proprio ...

