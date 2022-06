"Devo essere sincero?". Biden umiliato da Putin, retroscena: la frase poche ore prima del caos (Di mercoledì 29 giugno 2022) Fino a poche ore prima che l'invasione russa in Ucraina avesse ufficialmente inizio - il 24 febbraio - tutti erano convinti che Vladimir Putin non avrebbe dato l'ordine. O meglio, quasi tutti, dato che gli Stati Uniti continuavano a sostenere che la minaccia era reale, nonostante le continue smentite da parte del Cremlino. Adesso emergono ulteriori dettagli sui giorni precedenti all'invasione, grazi alle trascrizioni delle trattative avvenute nel mese di febbraio tra Emmanuel Macron e il presidente russo. Il francese ha provato a giocare tutte le carte in suo possesso per scongiurare l'invasione, arrivando anche a proporre a Putin un incontro con Joe Biden. La risposta del leader del Cremlino la dice lunga: “Per essere sincero, volevo andare a giocare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Fino aoreche l'invasione russa in Ucraina avesse ufficialmente inizio - il 24 febbraio - tutti erano convinti che Vladimirnon avrebbe dato l'ordine. O meglio, quasi tutti, dato che gli Stati Uniti continuavano a sostenere che la minaccia era reale, nonostante le continue smentite da parte del Cremlino. Adesso emergono ulteriori dettagli sui giorni precedenti all'invasione, grazi alle trascrizioni delle trattative avvenute nel mese di febbraio tra Emmanuel Macron e il presidente russo. Il francese ha provato a giocare tutte le carte in suo possesso per scongiurare l'invasione, arrivando anche a proporre aun incontro con Joe. La risposta del leader del Cremlino la dice lunga: “Per, volevo andare a giocare a ...

