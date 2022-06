“Devo chiedere scusa a Mara Venier”. La vip della tv si fa avanti: “Non ti ho detto la verità” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Negli anni ‘80 ha vissuto il suo momento di massimo splendore, poi la decisione di laurearsi sia in Lettere che in Psicologia, quindi ha fondato una scuola di recitazione. Si racconta a 360 gradi Francesca Antonaci, in arte Gegia, attrice comica famosa negli anni Ottanta e Novanta grazie alle sue divertenti parti nei film con Jerry Calà. In una intervista rilasciata al settimanale Chi ha parlato dei suoi amori, del suo lavoro, di come si è rimessa in gioco fino a svelare un disguido con Mara Venier. L’attrice e comica Gegia parte dall’inizio quando si è trasferita a Roma: “Sono arrivata a Roma che mi dicevano ignorante, terrona, burina. Così nel momento più difficile della mia esistenza mi sono rimboccata le maniche, ho studiato, ho preso due lauree e oggi, finalmente, mi godo la vita. Ho vinto io”. A metà anni ’80 ha avuto il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Negli anni ‘80 ha vissuto il suo momento di massimo splendore, poi la decisione di laurearsi sia in Lettere che in Psicologia, quindi ha fondato una scuola di recitazione. Si racconta a 360 gradi Francesca Antonaci, in arte Gegia, attrice comica famosa negli anni Ottanta e Novanta grazie alle sue divertenti parti nei film con Jerry Calà. In una intervista rilasciata al settimanale Chi ha parlato dei suoi amori, del suo lavoro, di come si è rimessa in gioco fino a svelare un disguido con. L’attrice e comica Gegia parte dall’inizio quando si è trasferita a Roma: “Sono arrivata a Roma che mi dicevano ignorante, terrona, burina. Così nel momento più difficilemia esistenza mi sono rimboccata le maniche, ho studiato, ho preso due lauree e oggi, finalmente, mi godo la vita. Ho vinto io”. A metà anni ’80 ha avuto il ...

