De Maio nuovo presidente Asis

Mimmo De Maio, ex assessore comunale all'Urbanistica del Comune di Salerno, attuale consigliere comunale, è il nuovo presidente presidente dell'Asis, società pubblica che si occupa della manutenzione di reti ed impianti idrici per la fornitura di acqua potabile. Prende il posto di Nello Fiore, attuale consigliere regionale, subentrato a Nino Savastano, sospeso in seguito all'inchiesta giudiziaria sul "Sistema Salerno". Insieme a De Maio entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione anche Italo Lullo, in rappresentanza del Comune di Olevano sul Tusciano, Gerarda Marra per quello di Pontecagnano Faiano. De Maio, come anticipato da Le Cronache non è incompatibile con il suo ruolo di consigliere comunale.

