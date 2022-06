De Ligt direzione Premier League: Chelsea e City si sfidano, la Juve fa il prezzo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Chelsea e Manchester City si sfidano per De Ligt: la Juve fissa il prezzo che non si allontana dai 120 milioni della clausola De Ligt e il suo futuro alla Juve è ancora tutto in dubbio. I bianconeri potrebbero anche lasciarlo partire ma alla giusta condizione. La clausola è di 120 milioni e la Juventus chiede una cifra vicina a quella cifra. Chelsea e City si sfidano per il centrale olandese. I bianconeri intanto studiano le alternative. Non solo Bremer, nella lista di Cherubini ci sarebbe anche Akanji del Dortmund. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022)e Manchestersiper De: lafissa ilche non si allontana dai 120 milioni della clausola Dee il suo futuro allaè ancora tutto in dubbio. I bianconeri potrebbero anche lasciarlo partire ma alla giusta condizione. La clausola è di 120 milioni e lantus chiede una cifra vicina a quella cifra.siper il centrale olandese. I bianconeri intanto studiano le alternative. Non solo Bremer, nella lista di Cherubini ci sarebbe anche Akanji del Dortmund. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

