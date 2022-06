De Jong allo United | le cifre dell' affare - Sport - Calcio - quotidiano net

Pubblicità

marcovdberg : @CampiMinati De Jong lo stanno vendendo a 69 e perché il Barca ha bisogno di soldi , van de Beek con ten hag sarà titolare allo united - Peppe0017 : @AAngelo1994 @AntonioEspos96 teoricamente stanno vendendo Soler al Barcellona dove ha preso il Barcellona 20 milion… - URisorto : de jong allo united bello ma serve un difensore al posto di maguire - MalcomJ66806952 : Se la notizia è vera un bel acquisto. - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sky Sports News - De Jong allo United, è fatta: operazione da 65 milioni più bonus -

Frenkie deBarcellona, 29 giugno 2022 - Il Manchester United ha trovato l'accordo con il Barcellona per il trasferimento di Frenkie de. I Red Devils hanno concluso l'affare con la società blaugrana per il centrocampista, che si trasferirà in Premier League per la cifra totale di 85 milioni di euro . Questi comprendono 65 ...Attenzione al City, ma soprattuttoUnited che sta già trattando de, l'obiettivo è di ricreare una piccola colonia olandese'. NEYMAR - 'A me non risulta nulla. So che è stato offerta alla ... De Jong allo United: le cifre dell'affare Il Barcellona ha accettato l'offerta dei Red Devils per l'olandese. E ora dovrà rivedere i contratti di Kessié e Christensen ...Il Manchester United torna sul mercato, dopo aver quasi concluso l'affare De Jong, nuovo nome per il centrocampo dei Reds ...