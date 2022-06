Danza, al Teatro delle Rose lo “Spettacolo delle Meraviglie” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Successo al Teatro delle Rose di Piano di Sorrento per lo “Spettacolo delle Meraviglie” della School Dance Ecole et ballet di Manuela Carrino, frutto di un progetto sperimentale che ha offerto agli allievi non solo la possibilità di esprimersi in tantissime discipline, dalla Danza classica, all’hip hop o, per esempio, al modern, ma “di poter ricercare per sé stessi il linguaggio corporeo più adatto – spiega la direttrice artistica – aiutandoli così a liberare e ad esprimere le migliori energie artistiche”.“Between”, “Concerto in Rosso”, “Cantautore”, “Biancaneve e i sette nani”, “Alice in the Wonderland”, “Euphoria” e “Bluebeard”, i titoli che, grazie alle ricercate coreografie di Maria Rosaria Maisto, di Sonia Di Gennaro, Luca ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Successo aldi Piano di Sorrento per lo “” della School Dance Ecole et ballet di Manuela Carrino, frutto di un progetto sperimentale che ha offerto agli allievi non solo la possibilità di esprimersi in tantissime discipline, dallaclassica, all’hip hop o, per esempio, al modern, ma “di poter ricercare per sé stessi il linguaggio corporeo più adatto – spiega la direttrice artistica – aiutandoli così a liberare e ad esprimere le migliori energie artistiche”.“Between”, “Concerto in Rosso”, “Cantautore”, “Biancaneve e i sette nani”, “Alice in the Wonderland”, “Euphoria” e “Bluebeard”, i titoli che, grazie alle ricercate coreografie di Maria Rosaria Maisto, di Sonia Di Gennaro, Luca ...

