Dalle armi alla resistenza di Kiev: i 5 dubbi degli Stati Uniti sull’Ucraina (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nei corridoi della Casa Bianca c’è chi comincia a dubitare delle reali capacità dell’Ucraina di riconquistare l’intero territorio occupato dai russi negli ultimi quattro mesi, come più volte promesso da Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino lo ripete da giorni. Nei suoi ormai consueti video quotidianamente diffusi via social, Zelensky è solito affermare che Kiev recupererà InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nei corridoi della Casa Bianca c’è chi comincia a dubitare delle reali capacità dell’Ucraina di riconquistare l’intero territorio occupato dai russi negli ultimi quattro mesi, come più volte promesso da Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino lo ripete da giorni. Nei suoi ormai consueti video quotidianamente diffusi via social, Zelensky è solito affermare cherecupererà InsideOver.

Pubblicità

rusembitaly : Il 27/06 a #Kremenchug l’incendio in un centro commerciale non funzionante adiacente al deposito di munizioni dagli… - fattoquotidiano : Il governo tedesco ha pubblicato una lista lunga e dettagliata di tutto il materiale militare che la Germania ha re… - AdrianoPortogal : RT @Betty36174919: La propaganda???? su #Kremenchug: - il negozio era chiuso Smentiti dalle ricevute -era deposito armi Smentiti dalle ric… - IacobellisT : RT @CMarziane: GovRussia: #Kremenchug l’incendio in un centro commerciale non funzionante adiacente al deposito di munizioni dagli USA e da… - TommyBrain : RT @rusembitaly: Il 27/06 a #Kremenchug l’incendio in un centro commerciale non funzionante adiacente al deposito di munizioni dagli USA e… -