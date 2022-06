Dalla Spagna rivelano, novità sul Napoli: la notizia sul rinnovo di Fabian Ruiz (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il destino di Fabian Ruiz sembra sempre più lontano dal Napoli. Con un contratto in scadenza a giugno del 2023, sembra che non ci sia la volontà da parte dell’andaluso di proseguire con il club azzurro. Ulteriore conferme sull’addio del centrocampista arrivano proprio Dalla Spagna. Come riportato poco fa con un tweet del giornalista Matteo Moretto, Fabian avrebbe ufficialmente deciso di non rinnovare con il Napoli: a questo punto, il calciatore – stando alla medesima fonte – o andrà via in quest’estate o dirà addio agli azzurri a fine stagione. Moltissime squadre sarebbero interessate al centrocampista spagnolo, specialmente quelle di Madrid. Quindi il Real di Ancelotti, colui che lo portò a Napoli, e l’Atletico di Simeone, pronti a darsi ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il destino disembra sempre più lontano dal. Con un contratto in scadenza a giugno del 2023, sembra che non ci sia la volontà da parte dell’andaluso di proseguire con il club azzurro. Ulteriore conferme sull’addio del centrocampista arrivano proprio. Come riportato poco fa con un tweet del giornalista Matteo Moretto,avrebbe ufficialmente deciso di non rinnovare con il: a questo punto, il calciatore – stando alla medesima fonte – o andrà via in quest’estate o dirà addio agli azzurri a fine stagione. Moltissime squadre sarebbero interessate al centrocampista spagnolo, specialmente quelle di Madrid. Quindi il Real di Ancelotti, colui che lo portò a, e l’Atletico di Simeone, pronti a darsi ...

