Dalla palestra di Cogliate a campionessa di body building (Di mercoledì 29 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Con l’allenamento costante nella palestra di Cogliate è diventata campionessa nazionale di body building. Anna Larice si è allenata con costanza a Cogliate, affiancata dal coach Davide Li Causi nella palestra Dynamic Up di via Fornaci per arrivare a coronare un sogno suggellato da un titolo regionale e uno nazionale. Anna, conosciuta sui social come ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 29 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Con l’allenamento costante nelladiè diventatanazionale di. Anna Larice si è allenata con costanza a, affiancata dal coach Davide Li Causi nellaDynamic Up di via Fornaci per arrivare a coronare un sogno suggellato da un titolo regionale e uno nazionale. Anna, conosciuta sui social come ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Pubblicità

prati1962 : Sveglio dalle 06.00,mega colazione 6 fette biscottate integrale con ovomaltina,200gr.di albumi con rum,uvetta ,pist… - JPCK72 : RT @2Dedalo: @alessandra6517 oggi fuori dalla palestra ero li per mia nipote,tre mamme che parlavano:sai,ho rimesso la mascherina quando va… - keepdrvingtolou : @satelliteIouis durante il tour in america uscito dalla palestra mi pare - alessandra6517 : RT @2Dedalo: @alessandra6517 oggi fuori dalla palestra ero li per mia nipote,tre mamme che parlavano:sai,ho rimesso la mascherina quando va… - 2Dedalo : @alessandra6517 oggi fuori dalla palestra ero li per mia nipote,tre mamme che parlavano:sai,ho rimesso la mascherin… -