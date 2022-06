Dakota Johnson | ecco come dovevano essere davvero i film di Cinquanta Sfumature

(Di mercoledì 29 giugno 2022)un fiume in piena,racconta cosa è veramente successo sui set da incubo della trilogia che ha lanciato la sua carriera, quella di. Un racconto shock. Foto Ansa Non li rinnega. Però spiega che sarebbero dovutiqualcosa di diverso. Che lei aveva firmato un contratto per fare 3diversi da quelli che poi sono arrivati sullo schermo. A distanza di qualche anno,si toglie più di un sassolino dalla scarpa. E torna a parlare della famigerata trilogia di. Raccontanto il caos e i problemi su quei set. Tutti colpa della scrittrice E.L. James. L’esperienza disul set di ...

Pubblicità

moviestruckers : #DakotaJohnson sulla travagliata produzione di #CinquantaSfumature e sui dissapori con E.L. James - glooit : Cinquanta sfumature: Dakota Johnson ricorda l’esperienza “psicotica” sul set leggi su Gloo - cinefilosit : Dakota Johnson parla con onestà delle difficoltà sul set della trilogia di Cinquanta Sfumature #ILoveCinefilos - ElioBaldini : @RadioMariaITA Sta madonna è un misto di Dakota Johnson e Ivanka Trump - MoviesAsbury : Dakota Johnson vuota il sacco sulla sua esperienza (da incubo) sul set di Cinquanta sfumature. E la colpa è tutta d… -

- Pubblicità - In una nuova intervista con Vanity Fair ,ha parlato della realizzazione della trilogia di film Cinquanta sfumature di grigio , che ha descritto come 'psicotica'. L'interprete di Anastasia Steele rivela come la produzione si ...La star della saga di Cinquanta sfumature di grigio ricorda i 'dissapori' con E. L. James, autrice dei romanzi che aveva il controllo ...In una nuova intervista con Vanity Fair, Dakota Johnson ha parlato della realizzazione della trilogia di film Cinquanta sfumature di grigio, ...Dakota Johnson rivela cosa è andato storto sul set della trilogia di Cinquanta sfumature: "non mi penso ma è stato davvero, davvero bizzarro".