Da Serena Autieri e Paolo Magalli e Luca e Paolo: ecco tutti gli esclusi eccellenti del palinsesto Rai 2022-23 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non sono poche le sorprese nei palinsesti Rai della stagione 2022-2023 presentati alla stampa dal’azienda di viale Mazzini. A cominciare dall’esclusione di personaggi sui quali la Rai aveva puntato nelle ultime stagioni come Serena Autieri, il cui “Dedicato”, partito con tante speranze nel sabato pomeriggio di Rai1, si è rivelato un mezzo fallimento. “Dopo la chiusura di “Quelli che il calcio“, – si legge in un articolo sul Fatto Quotidiano – nessun titolo nuovo per Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, la coppia comica era apparsa già dopo poche settimane a “DiMartedì” su La7 per curare la copertina comica del talk show. Tra gli assenti anche Giancarlo Magalli, dopo l’uscita da I Fatti Vostri aveva condotto il quiz “Una parola di troppo”, una ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non sono poche le sorprese nei palinsesti Rai della stagione-2023 presentati alla stampa dal’azienda di viale Mazzini. A cominciare dall’one di personaggi sui quali la Rai aveva puntato nelle ultime stagioni come, il cui “Dedicato”, partito con tante speranze nel sabato pomeriggio di Rai1, si è rivelato un mezzo fallimento. “Dopo la chiusura di “Quelli che il calcio“, – si legge in un articolo sul Fatto Quotidiano – nessun titolo nuovo perBizzarri eKessisoglu, la coppia comica era apparsa già dopo poche settimane a “DiMartedì” su La7 per curare la copertina comica del talk show. Tra gli assenti anche Giancarlo, dopo l’uscita da I Fatti Vostri aveva condotto il quiz “Una parola di troppo”, una ...

