Da Kherson a Kharkiv. Dopo il Donbass qui si gioca la partita per l'Ucraina (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'esercito russo, lentamente ma costantemente, guadagna terreno nel Donbass, e questo 125esimo giorno di guerra segna il tentativo di anticipare il taglio della parte più estrema del saliente di Severodonetsk. Le forze russe hanno attraversato il fiume Donets presso Privolye, a nord di Lysichansk, e si sono trincerate nelle posizioni abbandonate dall'esercito ucraino, che nonostante InsideOver.

_Nico_Piro_ : con vertice Severodoniesk ma devono anche difendere le posizioni fuori Kharkiv perchè dopo aver perso l’autostrada… - uacrisis_it : La Russia riprende e intesifica gli attacchi alla regione di #Kharkiv e al capoluogo. Nelle ultime 24 ore, a Kharki… - Cesare14931834 : RT @Gianl1974: Le forze armate ucraine hanno liberato due insediamenti a nord di Kherson a seguito di una controffensiva - Institute for th… - V94Valerio : RT @Gianl1974: Le forze armate ucraine hanno liberato due insediamenti a nord di Kherson a seguito di una controffensiva - Institute for th… - TranslateWarIT : Come risultato di una controffensiva a nord di #Kherson , le forze armate ucraine hanno liberato due insediamenti.… -